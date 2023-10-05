Американское издание The Wall Street Journal побывало на производстве макетов военной техники Метинвеста для ВСУ и сравнило их с "призрачной армией" генерала Паттона.

Российские войска уже уничтожили более половины из 250 первых макетов техники, которые сделала и передала ВСУ компания Метинвест бизнесмена Рината Ахметова.

"Российские войска уничтожили около половины макетов боевой техники, которые компания Метинвест изготовила для украинских военных. Менеджеры компании хотят, чтобы российские войска попали в большую часть этой "техники"", - пишет издание.

Снаряжение сделано из жесткого пенопласта, элементов сантехники и металлолома. Логика его изготовления такова: каждая российская ракета, снаряд или дрон, которые уничтожат макеты, - это на одну ракету, снаряд или дрон меньше для атаки на реальную технику и военных.

Видео дня

Один украинский командир рассказал журналистам, что его подразделение использовало макеты, чтобы точно определить, откуда стреляет российская артиллерия, чтобы другие украинские силы могли нацелиться на нее. А в прошлом году независимый наблюдатель опубликовал видео, как российский дрон "Ланцет" нанес удар по украинской радиолокационной системе, которая оказалась макетом, изготовленным из разбитого автомобиля.

"После вторжения России украинские военные обратились к Метинвесту, крупнейшему производителю стали в Украине, с просьбой изготовить макеты", - говорит операционный директор компании Александр Мироненко.

Журналисты напоминают, что обман всегда был частью военных действий. Один из легендарных случаев - во время Второй мировой войны, когда союзники сфабриковали целую армию "призраков" под командованием генерала Джорджа С. Паттона. Целью обмана было убедить немцев в том, что они вторгнутся во Францию через Па-де-Кале. Вдоль юго-восточного побережья Англии союзники собрали тысячи картонных и резиновых муляжей танков и самолетов, фальшивых военных казарм и складов снабжения. Тем временем на западе союзники готовились к реальному массированному вторжению в Нормандию.

Но война в Украине привела к новым вызовам. Теперь макеты должны имитировать процесс использования. Во время стрельбы снарядами выделяется столько тепла, что пушечные стволы могут раскаляться докрасна, создавая инфракрасный след, который легко обнаруживают специализированные датчики. Работники Метинвеста выяснили, что могут имитировать этот эффект, поджигая дымовые шашки, которые обычно используются для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, внутри ствола макета.

Работникам Метинвеста нужно четыре дня, чтобы воссоздать украинскую гаубицу Д-20, и две недели на изготовление американской гаубицы М777. Наиболее трудоемкий муляж - радиолокационная система 35Д6, на изготовление которой уходит месяц из-за ее размеров и большого количества деталей.

По словам руководителя цеха, из 250 макетов, которые Метинвест поставил ВСУ, уничтожено около половины. На видео в его телефоне видно, как дрон налетает на муляж и врезается в землю неподалеку от него. Фрагменты двух дронов - российского "Ланцет 3М" и иранского беспилотника-камикадзе, которые попали в фальшивые радиолокационные станции, выставлены в цеху.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта Рината Ахметова". За это время компания разработала более 20 видов продукции специально в помощь ВСУ.