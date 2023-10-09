На одном из направлений снизилась интенсивность атак из-за перегруппировки сил и изменения погодных условий.

Оккупанты сосредоточились на атаках городов Авдеевка и Марьинка. В то же время украинские воины имеют частичный успех к западу от Вербового на Запорожье.

Об этом в эфире одного из проектов "Радио Свобода" сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Наши воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении", - отметил он.

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По словам военного, Силы обороны наносят потери противнику, закрепляются на позициях, проводят разминирование и доразведку для дальнейших действий. Активность боевых действий на Таврическом направлении в последнее время несколько снизилась. За минувшие сутки там произошло 18 боевых столкновений. В ВСУ связывают это с погодой и частичной перегруппировкой врага.

Непогода усложнила логистику оккупантов. Также противник меньше использует свою авиацию. Вчера на этом участке фронта российские захватчики потеряли 147 единиц живой силы и шесть единиц военной техники: два танка, три бронеавто и одну артиллерийскую систему.

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Как сообщал УНИАН, ВСУ продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее села Вербовое Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

По данным Генштаба, также защитники нашего государства на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские склады и успешно поражают тылы захватчиков.

На Марьинском и Авдеевском направлениях противники совершили около 15 атак возле Марьинки, Новомихайловки и Авдеевки Донецкой области и потерпели неудачу.

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