Наши защитники ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ 2023 продолжается, и стало известно, что украинские воины имеют частичный успех в Запорожской области и на Бахмутском направлении.

Наши защитники продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее села Вербовое Запорожской области, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в понедельник утром, 9 октября.

"Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага", - отмечается в сообщении.

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По данным Генштаба, также защитники нашего государства на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские склады и успешно поражают тылы захватчиков.

Важные новости - контрнаступление украинских сил продолжается

Генштаб ВСУ утром 8 октября сообщил, что Силы обороны нашего государства продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, уничтожают оккупантов и шаг за шагом освобождают наши временно захваченные земли и закрепляются на достигнутых рубежах.

РФ на нашей территории несет колоссальные потери. Общие потери врага на 8 октября 2023 года составляют примерно 282 тыс. 280 захватчиков.

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что враг пытается наступать на самом неудобном с точки зрения геологии Купянском направлении, поскольку имеет возможность туда перебрасывать много боеприпасов.

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