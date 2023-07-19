Минобороны отметило, что российские оккупанты боятся украинских военных.

Подразделение украинских военных остановило и уничтожило колонну из 17 вражеских танков благодаря новой гаубице FH70.

"Рашисты боятся этих "богов войны". Так, например, подразделение на FH70 смогло остановить и уничтожить колонну из 17 российских танков. FH70 - прицепная гаубица калибра 155 мм. В разработке пушки участвовали сразу три страны: Великобритания, Италия и бывшая Западная Германия", - написала в Telegram заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

Она также рассказала о характеристиках гаубицы:

дальность стрельбы обычными снарядами - 24,7 км;

дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - 31 км;

расчет пушки составляет 8 человек, но при низкой интенсивности действий может сократиться до 4.

"Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 км/ч на расстояние до 20 км. Это позволяет расчету быстро покинуть позицию во избежание контрбатарейного огня противника", - отмечает Маляр.

Кроме того, FH70 способен делать первые 3 выстрела всего за 15 секунд.

"С весны 2022 года FH70 выполняют боевые задачи в составе Вооруженных Сил Украины. Военные говорят, что преимуществом пушки, кроме самоходности, является ее высокая точность", - добавила она.

Война в Украине - текущая ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, на Таврическом направлении наши воины продолжают вытеснять захватчиков с занимаемых ими позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продвинулись на 1 км вдоль линии фронта.

По мнению некоторых военных, оккупанты могут в ближайшие недели покинуть Бахмут.

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