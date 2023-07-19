Подразделение украинских военных остановило и уничтожило колонну из 17 вражеских танков благодаря новой гаубице FH70.
"Рашисты боятся этих "богов войны". Так, например, подразделение на FH70 смогло остановить и уничтожить колонну из 17 российских танков. FH70 - прицепная гаубица калибра 155 мм. В разработке пушки участвовали сразу три страны: Великобритания, Италия и бывшая Западная Германия", - написала в Telegram заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.
Она также рассказала о характеристиках гаубицы:
- дальность стрельбы обычными снарядами - 24,7 км;
- дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - 31 км;
- расчет пушки составляет 8 человек, но при низкой интенсивности действий может сократиться до 4.
"Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 км/ч на расстояние до 20 км. Это позволяет расчету быстро покинуть позицию во избежание контрбатарейного огня противника", - отмечает Маляр.
Кроме того, FH70 способен делать первые 3 выстрела всего за 15 секунд.
"С весны 2022 года FH70 выполняют боевые задачи в составе Вооруженных Сил Украины. Военные говорят, что преимуществом пушки, кроме самоходности, является ее высокая точность", - добавила она.
Война в Украине - текущая ситуация на фронте
Как ранее сообщал УНИАН, на Таврическом направлении наши воины продолжают вытеснять захватчиков с занимаемых ими позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продвинулись на 1 км вдоль линии фронта.
По мнению некоторых военных, оккупанты могут в ближайшие недели покинуть Бахмут.