Враг пытается сдержать дальнейшее продвижение войск Сил обороны.

Вооруженные силы Украины продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень в эфире телемарафона. По его словам, наступательная операция Сил обороны группировки "Таврия" на этом участке фронта продолжается.

"Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей более 1 км вдоль линии фронта", - отметил Шершень.

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Он добавил, что российские захватчики продолжают сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов. Это важно для ВСУ, поскольку враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Контрнаступление ВСУ - что происходит на фронте

Как известно, контрнаступление наших защитников сейчас ведется на трех направлениях - Бердянском, Мелитопольском и Бахмутском.

По последним данным, на Бахмутском направлении силы обороны освободили 31 кв. км украинской земли, а на Бердянском и Мелитопольском - 169 квадратных километров территории.

Общие потери с начала полномасштабного вторжения составили 239 тыс. 480 человек.

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