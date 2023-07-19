В частности, защитники Украины уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и несколько складов боеприпасов.

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают вытеснять российских захватчиков с занимаемых ими позиций. Силы обороны имеют некоторый успех в этом, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1573 огневых задачи.

Тарнавский отметил, что потери россиян на этом направлении убитыми и ранеными составили более двух рот. Также было уничтожено 35 единиц военной техники противника.

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"В частности, танки, 8 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", БПЛА "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", РЭБ "Поле" и автомобильная техника. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага", - сообщил генерал.

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Как сообщал УНИАН, ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень рассказал, что украинские военные продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Враг пытается сдержать дальнейшее продвижение войск Сил обороны.

А в утреннем сообщении от Генштаба сообщалось, что за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали еще 470 российских захватчиков. Таким образом, общие потери с начала полномасштабного вторжения составили 239 тысяч 480 человек.

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