В Белом доме пока не знают содержания "плана победы" президента Украины.

Белый дом пока не знаком с содержанием "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского, однако действующий президент США Джо Байден поручил "сдвинуть небо и землю" для помощи Киеву. Об этом в интервью Голосу Америки рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

По его словам, в Белом доме с нетерпением ждут презентации плана, и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца работы администрации Байдена.

По словам чиновника, Украина - это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия.

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"Мы - в постоянной коммуникации с нашими украинскими партнерами по всем вопросам. Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично. Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно", - сказал Карпентер.

Он подчеркнул, что Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности.

"И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле - чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем", - подчеркнул представитель Белого дома.

Визит Зеленского в США - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали "плана победы", который покажет нынешнему главе Белого дома Джо Байдену. По его словам, план будет включать несколько пунктов - четыре основных плюс один, который будет нужен после войны.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскрыл детали предстоящего разговора Байдена и Зеленского. Он подчеркнул, что Байден поговорит с украинским президентом об оружии и о "существенном" новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон.

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