До сих пор никому не приходило в голову ограничивать своего союзника в праве на самооборону и превращать это в "нормальную" ситуацию.

Стратегия президента США Джо Байдена на избегание эскалации войны в Украине привела к извращенной "инновации" в военной истории человечества: когда союзники ограничивают жертву агрессии в праве на оборону. Об этом в комментарии The New York Times рассказал историк Йельского университета (США) Тимоти Снайдер.

Как отмечает NYT, на протяжении всей войны Украине приходилось вести длительные переговоры с союзниками и устраивать внутренние споры, чтобы достичь очередного прогресса в поставках вооружений. Это имеет два негативных последствия. Во-первых, Байден умудрился создать атмосферу разочарования и недоверия между Вашингтоном и Киевом. Во-вторых, Украина так и не получила весомых козырей, которые бы заставили Кремль сесть за стол переговоров.

Зато у Путина появилась возможность сформировать концепцию вымышленных "красных линий", которые сам же Вашингтон теперь боится пересекать, пишет NYT.

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Мы вдруг оказались в войне, где многие из нас убеждены, что это нормально для русских быть в Украине, но это ненормально для украинцев быть в России, что является полной инновацией в истории войн. Никто никогда раньше такого не утверждал, не говоря уже о том, чтобы заставлять своих врагов в это поверить. Это невероятный психологический успех российской стороны, - говорит Тимоти Снайдер.

По мнению историка, именно такая абсурдная ситуация, созданная Белым домом, в конце концов заставила Украину начать Курскую операцию, чтобы разбить нарратив о недопустимости ударов по России.

Война в Украине: проблемы с западной помощью

Как писал УНИАН, Украина уже длительное время добивается снятия ограничений на удары вглубь России предоставленным партнерами дальнобойным оружием. На днях The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщил, что Лондон якобы уже принял решение снять запрет на это. Зато издание Politico пишет, что решения о снятии запрета до сих пор нет.

По данным The Times, Вашингтон намерен разрешить Украине бить по России британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, но оставит в силе запрет на такие же удары американскими баллистическими ATACMS.

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