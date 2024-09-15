Он заявил, что Байден "жаждет этого разговора".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в этом месяце встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время встречи глав государств будет обсуждаться вопрос разрешения на удары по России американскими дальнобойными ракетами, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как пишет Sky News, Салливан сказал, что вопрос о том, дадут ли западные страны Украине разрешение использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь России, является предметом "интенсивных консультаций" между союзниками.

Он также добавил, что Байден поговорит с украинским президентом об оружии и о "существенном" новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон.

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Также Салливан прокомментировал намерения Зеленского во время встречи представить Байдену "план победы", который, по его мнению, заставит Россию прекратить войну.

"Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для достижения успеха в этой войне, и именно ее, по словам президента Зеленского, он и предлагает", — сказал Салливан, добавив, что Байден "жаждет этого разговора".

Удары западным оружием по РФ

Запад близок к тому, чтобы разрешить украине удары западным оружием по России. Так, издание The Guardian писало, что США и Великобритания уже приняли положительное решение, но не спешат об этом объявлять. Развертывание ракет должно стать частью более широкого плана, направленного на то, чтобы попытаться положить конец полномасштабной войне.

В то же время The Times писало, что хотя Байден снимет ограничения относительно украинских ударов вглубь России британскими ракетами Storm Shadow, однако это не будет касаться американских баллистических ракет ATACMS.

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