Россияне воюют не только танками, но и информационно, подчеркнул защитник украинского государства.

Общая мобилизация в Украине на сегодня продолжается, и российским пропагандистам выгодно раздувать проблемы, которые во время нее возникают.

Противники воюют не только танками, но и информационно, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины, экс-волонтер Роман Синицын в интервью "Суспільному". Собеседник отметил, что в нашем государстве просто есть определенный слой населения, который не хочет мобилизовываться, и он из этого не делал бы огромную проблему.

"Здесь есть еще большая доля пропаганды РФ, которая эту тему раздувает... Им выгодно, чтобы эта тема была в информационной повестке - например, о "беспределе" военкомов. Я когда мобилизовался, "беспредела" не видел...", - сказал воин.

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Синицын добавил, что, конечно, есть проблемы в работе военкоматов - "где-то реальные, где-то подмонтированные". "Но мы не можем "сыпаться" или давать врагу влиять на нас информационными кампаниями", - подчеркнул защитник нашего государства.

Мобилизация 2023 - новости, которые стоит прочитать сегодня

В украинском государстве мобилизация активно началась после полномасштабного вторжения россиян, которое произошло утром 24 февраля прошлого года. Сейчас в военкоматы (новое название - территориальные центры комплектования и соцподдержки) должны прийти мужчины призывного возраста, то есть которым от 18 до 60, а также женщины-медики.

В ВСУ отмечали, что мобилизовать могут только тех мужчин, которые не имеют причин для отсрочки, а также проблем со здоровьем, что могут им мешать служить.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что есть серьезная проблема насчет мобилизации. Эксперт отметил, что иногда военкоматы отправляют на фронт людей, которые не хотят воевать, и таким образом подставляют наших воинов, поскольку немотивированный мобилизованный может стать предателем и подставить побратимов.

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