Под плотным огнем захватчики покидали поле боя.

Группа русских морпехов пыталась штурмовать украинские позиции, но по дороге была разбита.

Как свидетельствуют отснятые дроном кадры, сначала россиян приветливо встретил снарядом украинский БПЛА, в результате атаки "задвухсотилось" по меньшей мере несколько захватчиков.

Дальше морпехов встречала уже украинская артиллерия. Под плотным огнем захватчики покидали поле боя, бросая на произвол судьбы своих раненых.

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Война в Украине - актуальное

Уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы российской армией окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. По словам военных, к Бахмуту враг стягивает все, что является боеспособным.

После бегства с правобережья Херсонщины Россия перебросила на этот участок фронта свои потрепанные подразделения. Силы оккупантов усиленно "частично мобилизованными" из России, а также "вагнеровцами".

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще пытается заручиться поддержкой ультраправой аудитории.

Отдельно аналитики отметили, что украинские войска, вероятно, подошли на один населенный пункт ближе к Сватово. Оккупационная администрация уже сбежала из города, утверждает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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