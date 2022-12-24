Группа русских морпехов пыталась штурмовать украинские позиции, но по дороге была разбита.
Как свидетельствуют отснятые дроном кадры, сначала россиян приветливо встретил снарядом украинский БПЛА, в результате атаки "задвухсотилось" по меньшей мере несколько захватчиков.
Дальше морпехов встречала уже украинская артиллерия. Под плотным огнем захватчики покидали поле боя, бросая на произвол судьбы своих раненых.
Война в Украине - актуальное
Уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы российской армией окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. По словам военных, к Бахмуту враг стягивает все, что является боеспособным.
После бегства с правобережья Херсонщины Россия перебросила на этот участок фронта свои потрепанные подразделения. Силы оккупантов усиленно "частично мобилизованными" из России, а также "вагнеровцами".
Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще пытается заручиться поддержкой ультраправой аудитории.
Отдельно аналитики отметили, что украинские войска, вероятно, подошли на один населенный пункт ближе к Сватово. Оккупационная администрация уже сбежала из города, утверждает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.