С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов / Скриншот

Группа русских морпехов пыталась штурмовать украинские позиции, но по дороге была разбита.

Как свидетельствуют отснятые дроном кадры, сначала россиян приветливо встретил снарядом украинский БПЛА, в результате атаки "задвухсотилось" по меньшей мере несколько захватчиков.

Дальше морпехов встречала уже украинская артиллерия. Под плотным огнем захватчики покидали поле боя, бросая на произвол судьбы своих раненых.

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Война в Украине - актуальное

Уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы российской армией окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. По словам военных, к Бахмуту враг стягивает все, что является боеспособным.

После бегства с правобережья Херсонщины Россия перебросила на этот участок фронта свои потрепанные подразделения. Силы оккупантов усиленно "частично мобилизованными" из России, а также "вагнеровцами".

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще пытается заручиться поддержкой ультраправой аудитории.

Отдельно аналитики отметили, что украинские войска, вероятно, подошли на один населенный пункт ближе к Сватово. Оккупационная администрация уже сбежала из города, утверждает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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