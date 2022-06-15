Обнаружение РЭБ и корректировка огня по нему было осуществлено с помощью БПЛА.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили точку радиоэлектронной борьбы российских оккупантов (РЭБ) на Харьковщине.

Об этом сообщает Нацгвардия в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, гвардейцы-артиллеристы нанесли точный удар по оборудованию радиолокационной станции противника. Выявление РЭБ и корректировка огня по нему украинские защитники осуществили с помощью БПЛА.

"Накрыли точку радиоэлектронной борьбы противника. Таким образом лишили его возможности делать радиоперехват наших сил, глушить сигнал наших радиостанций", – отметил командир подразделения.

Сообщается, что оккупанты используют системы РЭБ как мощный асимметричный инструмент войны, который позволяет нивелировать технические преимущества противника (без эффективной связи ни одна современная армия воевать не может). Каждый год РФ тратит около полумиллиарда долларов на такие системы, у каждой их бригады есть рота РЭБ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты развернули комплекс РЭБ вблизи Мелитополя.

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