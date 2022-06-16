Беспилотник имеет радиус действия 4 км, способен находиться в воздухе около 40 минут и, что самое главное, переносить 5-килограммовые бомбы.

Подразделение украинской аэроразведки поделилось самыми яркими с 24 февраля 2022 года и до сегодня моментами удачных операций дрона-бомбардировщика R18 по позициям российских оккупантов.

Видео обнародовали на ютуб-канале подразделения.

Как говорится в описании к видео, в операциях, которые попали на запись, принимали участие подразделения различных сил безопасности и обороны: Службы безопасности Украины, Главного управлением разведки, Минобороны, Нацгвардии, Сил специальных операций и многие другие.

Аэроразведка всегда за коллаборацию! Только она позволяет достичь синергии и победить врага – описали свою работу военные.

О R18

Это октокоптер, то есть дрон вертикального взлета и посадки, который может использовать различные боеприпасы, в том числе и украинского производства.

Беспилотник имеет радиус действия 4 км, способен находиться в воздухе около 40 минут и, что самое главное, переносить 5-килограммовые бомбы. В качестве последних используются советские кумулятивные противотанковые гранаты РКГ-3 или созданные на их основе оружейниками Завода "Маяк" бомбы РКГ-1600.

Ранее украинские военные в Харьковской области показали на видео, как мастерски уничтожили оккупантов и боекомплект артиллерийских снарядов с помощью дрона.

Вас также могут заинтересовать новости: