Для них это плацдарм и коридор для пополнения войск на Луганской и Донецкой территориях.

Российские захватчики не покинут попыток захватить Харьковщину и Харьков, ведь для них – это важная стратегическая область – плацдарм и коридор для пополнения войск в Луганской и Донецкой территориях

Об этом рассказал глава Харьковщины Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Вместе с тем он отметил, что сейчас ведутся активные боевые действия на востоке и на северо-восточном направлении Харьковской области. Поэтому опасными являются Волчанский, Купянский и Изюмский направления.

В то же время, в самом Харькове несколько недель фиксируется тишина, но эта тишина "относительная и обманчивая". Так, в частности, сегодня днем снова был обстрелян Киевский район города.

Враг бьет из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", и, к сожалению, обстрелы долетают до любого района Харькова.

Украина выиграла битву за Харьков

Рашисты оказались неспособны взять штурмом Харьков, подтвердил 14 городской глава Игорь Терехов. Вражеские войска покинули окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

В этот же день ВСУ откинули войска РФ на Изюмском направлении минимум на 10 км. Так, оккупанты, которые находились в Подвысоком, массово передислоцировались в Гороховатку.

Как сообщается, российские войска готовятся возобновить наступление на Изюмщине и лупят в районах населенных пунктов Вернополье, Дубравное и Долгенькое. Вооруженные силы Украины держат позиции и не допускают продвижений врага.

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