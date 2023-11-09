По их словам, до сих пор никому не понятно, как россияне узнали о награждении и смогли навести туда ракету.

Российская ракета превратила награждение воинов 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады в кровавую трагедию. Военнослужащие бригады разъярены на командование за решение собрать личный состав в одной локации так близко к фронту.

О настроениях среди воинов говорится в материале The Washington Post.

"Советская эра вернулась"

"Советская эра вернулась. Это напоминало сцены из российских пропагандистских фильмов о Второй мировой войне, где солдаты стоят рядами и выглядят пафосно", - сказал один из воинов 128-й бригады, который на условиях анонимности рассказал о кровавых событиях.

Вместо празднования отваги и заслуги бойцов церемония награждения превратилась в кровопролитие: погибло по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов бригады. Многие раненые во время атаки сняли шлемы и получили травмы головы. Десятки других получили ранения.

"Когда произошло нападение, было трудно сказать, сколько людей было ранено или убито. На момент атаки насчитано 21 тело. Все ли выжили в больнице – неизвестно", - рассказал воин другой бригады, информированный о произошедшем.

Издание пишет, что атака на 128-ю бригаду вызвала в соцсетях волну общественной критики, непривычную для украинского общества, которое инстинктивно умаляет потери на поле боя из-за патриотизма и страха подпитать российскую пропагандистскую машину.

Сначала о трагедии молчали, потом новости о ракетном ударе начали отфильтровывать в социальных сетях. В воскресенье украинские СМИ сообщали об атаке, а министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в бригаде произошла "трагедия". Позже 128 бригада на своей странице в Facebook обнародовала данные о погибших.

Возникли острые вопросы относительно того, почему такое масштабное публичное мероприятие проводилось в месте, которое было легко видно российским беспилотникам и куда могли легко попасть российские ракеты.

"Собрали лучших людей"

Часто такие церемонии награждения небольшие, с участием, возможно, 30 человек, и проходят в хорошо защищенном бункере или траншее. Однако собрание в пятницу состоялось на открытом месте, и в нем приняли участие почти 100 человек, в том числе многие из тех, кто не получал награды, сообщили воины бригады.

"Собрали людей из всех подразделений - лучших людей. В списке награжденных было 43. на самом деле людей было намного больше, потому что их нужно было везти туда, а машин было около 20", – рассказал источник в бригаде.

Пока ГБР расследует "халатное отношение военного служебного лица к службе", раненые воины вспоминают, что медики были шокированы количеством госпитализированных защитников. "Медики сказали, что такого не видели с начала полномасштабной войны", - вспомнил один из военных.

По словам военнослужащих бригады, главным вопросом является то, как россияне динались, где и когда состоится это награждение.

"Пока непонятно, что именно произошло - или это местные жители позвонили и сообщили, что собралась куча людей, или произошла утечка информации из внутреннего штаба бригад. Вы не можете запустить ракету ни за две минуты, ни за 15. Нацелив туда ракету, враг хорошо понимал, что там много командования, и это будет достаточно большой удар", - рассказал военный.

Также были противоречивые сообщения о том, кто планировал церемонию и в какое время она должна была начаться. Некоторые говорили, что мероприятие отложили на 30 минут, из - за чего солдаты долго стояли во дворе. Командир бригады Лысюк прибыл на церемонию с опозданием - через несколько минут после удара ракеты.

"Все злятся на командование. Они могли дать приказ перенести все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Перенесите все и проведите там церемонию. Почему этого не произошло, я не знаю. Это просто военная глупость", - рассказал другой военный.

Однако даже после нападения некоторые чиновники отстаивали практику вручения медалей вблизи зоны боевых действий. Бывший заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что церемонии являются "очень важной частью" военной культуры.

"Я сама имела честь награждать министерскими и государственными наградами наших бойцов на передовой - это очень волнующий момент для всех. Такие мероприятия имеют особое значение, потому что это происходит в присутствии собратьев, а не в одиночку", - отметила Маляр.

По ее убеждению, россияне могли узнать о церемонии из "непреднамеренной утечки информации", вызванной человеческим фактором. "Человеку трудно постоянно находиться в состоянии повышенного внимания и сосредоточенности под угрозой смерти", - добавила она.

Впрочем, один из воинов 128 бригады заявил в комментарии изданию, что практику советских церемоний нужно прекратить немедленно. "Солдаты и военные, офицеры боятся, что все это может повториться, не дай Бог", - сказал он.

Военнослужащий отметил, что если бы родственники бойцов не подняли крик в соцсетях после атаки, то никто бы и не узнал о трагедии.

Гибель бойцов 128 бригады ВСУ - что известно

Трагедия случилась 3 ноября возле села Заречное Запорожской области. Россияне во время награждения воинов бригады нанесли по ним удар ракетой "Искандер-М". Уже известно, что погибли 19 бойцов.

Сообщалось, что командир 128 горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк дал распоряжение выстроить артиллеристов для награждения в День ракетных войск и артиллерии 2023, но сам опоздал на награждение.

Россияне следили за бойцами бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Но, оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге. Большинство военных, к счастью, избежали гибели, ведь их прикрыла стена здания, в которую попала ракета.

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