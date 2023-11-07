На улице, куда произошел прилет "Искандера", все ранены.

3 ноября возле села Заречное Запорожской области враг ударил ракетой "Искандер-М" по скоплению бойцов 128 бригады ВСУ во время награждения, многие погибли. Жители поселка рассказали журналистам Радио Свобода о первых минутах после российской атаки.

Депутат местного поселкового совета Александр Панченко заявил, что сила удара "была очень страшной".

"Все, кто были на улице, на открытой местности, – все погибли. Вы сами знаете эту историю, сколько ребят было. Сила удара была очень страшной. Потому что был осколочно-обломочный заряд большой мощности. Даже ко мне в квартиру прилетел осколок, пробил окно, залетел в квартиру. Если бы кто-то стоял, могло бы убить", – рассказал он, добавив, что видел много трупов.

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Депутат также рассказал, что прилет был у дома родителей его жены. В его семье пострадали четверо: его жена, ее сестра и родители, у всех ранения разной степени тяжести.

Еще одна жительница Заречного также заявила, что на улице, куда произошел прилет "Искандера", все ранены. По ее словам, разлет обломков "был очень большим", все, кто в момент атаки находился на открытой местности, получили осколочные ранения

Она рассказала, что рядом с местом атаки расположены два четырехэтажных дома. Там вылетели стекла в квартирах, люди получили резаные раны. У одной женщины была резаная рана головы.

Гибель бойцов 128 бригады ВСУ - что известно

Трагедия случилась 3 ноября возле села Заречное Запорожской области. Россияне во время награждения воинов бригады нанесли по ним удар ракетой "Искандер-М". Уже известно, что погибли 19 бойцов 128 бригады.

Сообщалось, что командир 128 горно-штурмовой бригады Дмитрий Лысюк дал распоряжение выстроить артиллеристов для награждения в День ракетных войск и артиллерии 2023, но сам опоздал на награждение.

Россияне следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Впрочем, оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге. Большинство военных, к счастью, избежали гибели, ведь их прикрыла стена здания, в которую попала ракета.

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