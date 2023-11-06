Большинство военных, к счастью, избежали гибели, ведь их прикрыла стена здания, в которую попала ракета.

Скандальный комбриг 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение личного состава ко Дню ракетных войск и артиллерии, во время которого произошел трагический "прилет", опоздал на несколько минут. Военные выстроились и ждали его.

Как сообщают источники hromadske из 128 бригады, сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. Около 10:10 произошел российский удар. Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после "прилета".

Россияне следили за бойцами 128 бригады с беспилотника, корректируя ракетный удар. Впрочем, оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

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"И получается, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е. А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв чуть меньше", - рассказал один из источников.

В то же время многие военные получили ранения от обломков.

Трагическая гибель бойцов 128 бригады ВСУ - что сегодня известно

Трагедия случилась 3 ноября возле села Заречное Запорожской области. Уже известно, что погибли 19 бойцов 128 бригады. Список погибших 128 бригады таков - пока известны имена только двух павших воинов: Дмитрий Милютин; Сергей Кузнев. Оба погибших из Закарпатской области.

Сообщалось, что враги во время награждения воинов бригады нанесли по ним удар ракетой "Искандер-М". Министр обороны Украины утверждал, что виновных в трагедии накажут.

Журналист Владимир Бойко ранее заявил, что командир 128 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Лысюк дал распоряжение выстроить артиллеристов для награждения в День ракетных войск и артиллерии 2023 у линии фронта в Запорожской области, но сам на мероприятие, ставшее трагическим, не пришел.

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