Ранения различной степени тяжести получили и местные жители.

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. В СтратКоме отметили, что 3 ноября на Запорожском направлении противник нанес коварные удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

"В частности, ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения различной степени тяжести получили и местные жители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств. ВСУ выражают соболезнования каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия.

В то же время в сообщении не уточняется, о каком именно количестве погибших и раненых военных и гражданских идет речь.

Гибель украинских военных

3 ноября стало известно о гибели экс-руководителя Хмельницкого областного ТЦК и СП Владимира Возного. Он пал в бою против российских оккупантов на Запорожье. Ему было 45 лет.

В конце октября на фронте погиб известный украинский музыкант, участник группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины сразу после полномасштабного вторжения РФ.

Ранее УНИАН сообщал о смерти легендарного военного Виталия Баранова – позывной "Биба". Он был одним из киборгов, защищавших Донецкий аэропорт. Именно он был комбатом 90-й ОШБ, которая последней выходила из ДАП.

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