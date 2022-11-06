Русские могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы оправдаьи свой побег из города.

Даже после позорного бегства российских оккупантов из Херсона диктатор Владимир Путин будет заверять, что "все идет по плану".

Как отметил российский политолог Аббас Галлямов в интервью программе "Гроші", россияне могут намеренно распространять информацию о своем побеге из Херсонщины, пытаясь заманить украинских воинов в ловушку. Впрочем, вряд ли украинская армия на это поведется. Внутриполитической цели у этих заявлений нет.

На вопрос, что будет делать Путин, когда ВСУ освободят Херсон, Галлямов ответил с улыбкой: "Будет говорить, что все идет по плану".

"Это единственный областной центр, который россиянам удалось захватить. Потерять Херсон - это полгода зря. Получается, что все зря. Потеряли то единственное, что удалось захватить. Поэтому, это, конечно, будет сильным ударом. Они пытаются подсластить пилюлю", - сказал Галлямов.

Политолог отметил, что россияне расширили географию жестких боев на Донбассе. Теперь это не только Бахмутское направление. По его убеждению, россияне будут пытаться компенсировать потерю Херсона захватом одного из городов Донбасса.

Галлямов заявил, что для большинства россиян условно Бахмут равен Херсону, поэтому дополнительных вопросов по его потере при условии захвата Бахмута не будет. Эксперт не исключает, что россияне могу взорвать Каховскую ГЭС, создавая условия для побега из Херсона, якобы они бегут не от ВСУ, а от воды.

Ситуация на Херсонщине

27 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение о якобы выходе российских военных из оккупированного Херсона-это информационная атака, которая направлена на то, чтобы украинские военные пошли в наступление, перебросили войска с других опасных направлений.

Оккупанты эвакуируют местных жителей, медиков и работников банков из Херсона.

В частности, из правобережной части Херсона в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Также в Новой Каховке российские оккупанты принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.

30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного учреждения противник использует для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах вблизи Херсона враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни "росгвардейцев".

2 ноября стало известно, что оккупанты принудительно вывозят автобусами людей из Великой Лепетихи на Херсонщине.

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