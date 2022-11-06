Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС.

Оккупанты принудительно эвакуируют население из Берислава на Херсонщине, отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

"Продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям предписано выехать до 10 ноября", - указано в сообщении.

В Генштабе информируют, что основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС.

Видео дня

Ситуация на Херсонщине

27 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение о якобы выходе российских военных из оккупированного Херсона - это информационная атака, которая направлена на то, чтобы украинские военные пошли в наступление, перебросили войска с других опасных направлений.

Оккупанты эвакуируют местных жителей, медиков и работников банков из Херсона.

В частности, из правобережной части Херсона в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Также в Новой Каховке российские оккупанты принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.

30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного учреждения противник использует для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах вблизи Херсона враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни "росгвардейцев".

2 ноября стало известно, что оккупанты принудительно вывозят автобусами людей из Великой Лепетихи на Херсонщине.