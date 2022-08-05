Вооруженные силы Украины уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков. Наши защитники снова устроили "время бавовны" для рашистов, истерически боящихся мести.
Об уничтожении складов сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
В частности, вечером склад боеприпасов взорвался в оккупированном городе Токмак Запорожской области. Там "бавовну" даже сняли на видео. Житель оккупированного города был настолько удивлен, что не смог сдержаться и начал использовать нецензурную лексику.
Внимание! Нецензурная лексика
Также состав БК оккупантов "хлопнуло" в Бериславском районе Херсонской области. В местных сообществах пользователи откровенно радуются очередным поражениям и потерям оккупантов, ведь ждут ВСУ и хотят, чтобы рашистов быстрее "выбили" с нашей земли.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отбили штурмы оккупантов в районах семи населенных пунктов. Противники были вынуждены бежать.