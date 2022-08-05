Склады располагались в Запорожской и Херсонской областях.

Вооруженные силы Украины уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков. Наши защитники снова устроили "время бавовны" для рашистов, истерически боящихся мести.

Об уничтожении складов сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В частности, вечером склад боеприпасов взорвался в оккупированном городе Токмак Запорожской области. Там "бавовну" даже сняли на видео. Житель оккупированного города был настолько удивлен, что не смог сдержаться и начал использовать нецензурную лексику.

Внимание! Нецензурная лексика

Также состав БК оккупантов "хлопнуло" в Бериславском районе Херсонской области. В местных сообществах пользователи откровенно радуются очередным поражениям и потерям оккупантов, ведь ждут ВСУ и хотят, чтобы рашистов быстрее "выбили" с нашей земли.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отбили штурмы оккупантов в районах семи населенных пунктов. Противники были вынуждены бежать.

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