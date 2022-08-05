Противники также вели активную разведку с помощью беспилотников.

Сегодня, 5 августа, Вооруженные силы Украины отбили вражеские наступления в районах семи населенных пунктов. В результате всех атак оккупанты были вынуждены отойти с потерями.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Генштабу ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

На Краматорском и Бахмутском направлениях рашисты пытались занять более выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины. Штурмы закончились бегством и потерями для противника.

"Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески", — сообщили в Генштабе о ситуации на Авдеевском направлении.

ВСУ также отбили очередной штурм неподалеку от Марьинки и "заставили врага убегать". Аналогичным образом закончилась атака в направлении Лозового.

Для обнаружения позиций ВСУ оккупанты активно применяли беспилотники. Они вели воздушную разведку в районах Гусаровки, Чепиля, Малых Проходов, Русской Лозовой, Запорожья и Новоселовки Второй.

Напомним, как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 августа, ВСУ освободили два села на территории Харьковской области — Дмитровку и Дибровное. В процессе удалось уничтожить много пехоты и техники врага.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: