Из-за оккупантов в Донецкой области есть погибшие и раненые.

В течение суток российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, уничтожен и поврежден 31 гражданский объект.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Отмечается, что полицейские Донецкой области задокументировали 15 российских ударов по жилому сектору.

"В течение суток армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов. Оккупанты разрушили дома, две школы, мельницу, газопровод. Есть погибшие и раненые гражданские жители", - говорится в сообщении.

Пострадали города Авдеевка, Торецк, Константиновка, Часов Яр, пгт Цукурино, Северное, села Рай-Александровка, Константиновка, Марково и Пришиб.

"Российские войска ударили по мирному населению из авиации, ракетных комплексов "Искандер-М", ЗРК "С-300", реактивных систем залпового огня "Смерч", "Град", артиллерии. Оккупанты уничтожили и повредили 31 гражданский объект, среди них - 23 жилых дома", - отметили правоохранители.

Так, полицией и Службой безопасности Украины открыты уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"С помощью полиции эвакуированы еще 233 человека, с начала обязательной эвакуации - более 8 700, среди них 1 645 - дети, 421 - люди с инвалидностью", - отмечается в сообщении.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля и не раз обстреливали из различного вооружения населенные пункты, в частности, в Донецкой области, было много жертв.

22 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки противники убили двух мирных жителей в Георгиевке и Константиновке.

Вас также могут заинтересовать новости: