Всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили около 600 учреждений образования в области.

В ночь на 22 июля российские оккупанты на Донетчине разрушили еще одно учебное заведение – на этот раз целью противника стала Константиновская школа №17.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже около 600 учебных заведений только в Донецкой области, в том числе – 263 школы.

Все российские преступления на нашей земле тщательно документируем. За все будут отвечать – подчеркнул глава.

Россияне продолжают убивать мирных украинцев

За минувшие сутки российские оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины: в Георгиевке и Константиновке.

За данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения РФ вследствие вражеских обстрелов и бомбежек на Донбассе погибли 757 гражданских, ранены еще в 1943. При этом пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении – без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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