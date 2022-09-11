Пострадали 28 населенных пунктов.

За сутки российские оккупанты нанесли 16 ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населенных пунктов. В частности, Славгород, Великая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Великая Новоселка, Днепр и Брускинское", - говорится в сообщении.

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Между тем, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Так, на Северском направлении оккупанты атаковали близ Белополья, Линового и Грабовского Сумской области.

Тем временем на Харьковском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементеевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщевая.

На Славянском направлении вражеские обстрелы были в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Долгенькое и Дмитровка, а на Краматорском направлении - возлк Кривой Луки, Пискуновки, Сидорового и Роздолевки.

Тем временем на Бахмутском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка и Веселое, а на Авдеевском направлении - вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки.

На Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Большие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка, а на Запорожском направлении - возле Гуляйполя, Равнополья, Новоселки, Вильного Поля, Червоного и Малиновки.

В то же время, на Южнобугском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Ставок, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за сутки ВСУ уничтожили вражеские самолеты Су-25 и Су-34, вертолет, два БпЛА и ракету.

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