Противники выпустили по Никополю 60 снарядов из "Градов".

Оккупанты накрыли из "Ураганов" Криворожский район Днепропетровской области, ранена женщина.

Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады. В Широком есть разрушения жилища. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь - лечится дома", - сообщил он.

Также российские войска дважды обстреляли Никополь.

"На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов". Предварительно, люди не пострадали. Один дом уничтожен, почти 50 - повреждены, задело и три десятка хозяйственных построек. На двух частных подворьях произошли возгорания. Пламя спасатели обуздали. Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей", - отметил Резниченко.

Он также сообщил, что в городе перебито две линии электропередач. Без света более 3 тыс. никопольцев. На месте работают аварийные бригады электриков.

Напомним, 3 августа стало известно, что оккупанты дважды накрыли огнем Криворожский район - нанесли удары из "Ураганов" кассетными снарядами по Зеленодольской громаде. В результате обстрела был ранен 73-летний мужчина, повреждены десятки домов.

Вас также могут заинтересовать новости: