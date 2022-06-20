В результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине сегодня погибли трое мирных жителей, еще двое были ранены.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он отметил, что в последние дни российские оккупанты, которые не могут добиться успеха в боях против Вооруженных сил Украины на Харьковщине, усилили обстрелы областного центра и других населенных пунктов.
"Мы фиксируем удары из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг наносит удары по Харькову и области ракетами. Есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения", - написал председатель ОВА.
Так же, добавил он, враг бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевских общинах.
"К сожалению, гибнут и получают ранения мирные люди. Только за сегодня в течение дня погибли 3 человека - 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", - констатировал Синегубов.
Кроме того, сообщил он, в результате дневных обстрелов Индустриального района Харькова были ранены два человека.
Председатель ОВА отметил, что несколько последних дней обстрелы Харькова фиксировались в промежуток времени между 23:00 и 00:00.
"Но враг действует коварно. Сегодня артобстрелы продолжались в течение дня", - написал он.
Ранее сообщалось, что оккупанты начали широкомасштабное наступление на Луганщине, подтянув все резервы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- До 200 российских военных сбежали в лес после боев под Изюмом, их ищут командиры
- Арестович озвучил потери Украины в войне
- Сегодня на Сумщине россияне убили гражданского, еще один был ранен