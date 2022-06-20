Также Россия наносит удары по Харькову и области ракетами.

В результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине сегодня погибли трое мирных жителей, еще двое были ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что в последние дни российские оккупанты, которые не могут добиться успеха в боях против Вооруженных сил Украины на Харьковщине, усилили обстрелы областного центра и других населенных пунктов.

"Мы фиксируем удары из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг наносит удары по Харькову и области ракетами. Есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения", - написал председатель ОВА.

Так же, добавил он, враг бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевских общинах.

"К сожалению, гибнут и получают ранения мирные люди. Только за сегодня в течение дня погибли 3 человека - 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", - констатировал Синегубов.

Кроме того, сообщил он, в результате дневных обстрелов Индустриального района Харькова были ранены два человека.

Председатель ОВА отметил, что несколько последних дней обстрелы Харькова фиксировались в промежуток времени между 23:00 и 00:00.

"Но враг действует коварно. Сегодня артобстрелы продолжались в течение дня", - написал он.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали широкомасштабное наступление на Луганщине, подтянув все резервы.

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