По мнению экспертов ISW, россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск.

Российские войска разрушили два моста через Северский Донец, тогда как следовало стремиться захватить их.

Об этом сообщил Институт по изучению войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием сильного артиллерийского огня, но по состоянию на 12 июня не установили полный контроль над городом.

По мнению экспертов ISW, россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.

В то же время очередная попытка российских войск атаковать Тошковку оказалась безуспешной.

Захватчики разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и ведут массированный обстрел третьего.

"Российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донец. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы через реку", – отметили аналитики.

Ситуация в Северодонецке:

Российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.

11 июня американские аналитики рассказали, что происходит на Донбассе.

12 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщал о том, что российские оккупанты продолжат наступления на Славянск и Северск.

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