Российские войска разрушили два моста через Северский Донец, тогда как следовало стремиться захватить их.
Об этом сообщил Институт по изучению войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российские войска продолжают наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием сильного артиллерийского огня, но по состоянию на 12 июня не установили полный контроль над городом.
По мнению экспертов ISW, россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.
В то же время очередная попытка российских войск атаковать Тошковку оказалась безуспешной.
Захватчики разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и ведут массированный обстрел третьего.
"Российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донец. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы через реку", – отметили аналитики.
Ситуация в Северодонецке:
Российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.
11 июня американские аналитики рассказали, что происходит на Донбассе.
12 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщал о том, что российские оккупанты продолжат наступления на Славянск и Северск.