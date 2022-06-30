Украинские защитники успешно бьют по скоплениям врага и складам боеприпасов.

Угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре на Южнобугском направлении сохраняется.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Південнобузькому направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и проводит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационных ударов в районах Князівки, Потьомкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - говорится в сообщении.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают выполнение боевых задач – бьют по скоплениям врага и складам боеприпасов.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты неудачно пытались выбить защитников Украины из Херсонщины. Враг провел парные вертолетные налеты, однако был вынужден уклоняться и бежать.

Кроме того, Оперативное командование "Юг" сообщил, что враг пытается запугать Украину вероятностью десанта, но это лишь иллюзия атаки.

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