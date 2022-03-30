Оккупанты обстреляли военные и промышленные объекты, сообщил глава ОВА.

Оккупанты обстреляли военные и промышленные объекты в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

"30 марта. Ситуация в нашей области: днем ​​российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области", - отметил Гамалий.

По его словам, пожары локализованы силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а информация о пострадавших проверяется.

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