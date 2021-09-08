Украинский парламент также просит не признавать легитимность выборов в Госдуму в случае проведения голосования на этих территориях.

Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов в Государственную думу РФ на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также привлечения к участию в выборах граждан Украины, проживающих на оккупированной части Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления проголосовали 318 народных депутатов из 346 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР обращается к международным организациям, парламентским ассамблеям, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с проведением незаконных выборов в Госдуму России. Дело в том, что РФ планирует их проводить также и на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе. Кроме этого, к российскому голосованию также могут быть привлечены граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и которым в нарушение законодательства Украины выдали паспорта граждан РФ.

Постановлением предполагается признать, что намерение органов власти и оккупационной администрации РФ является нарушением:

Конституции и законодательства Украины;

Основных принципов и норм международного права;

Устава Организации Объединенных Наций;

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года;

Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года;

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" №68/262, принятой 27 марта 2014 года на 68-й сессии ГА ООН;

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и других международно-правовых актов.

Читайте такжеНа Донбассе ранен украинский военныйВ самом Обращении ВР взывает к Совету безопасности и Генассамблеи ООН, ОБСЕ, Европейского Союза, НАТО, Совета Европы, других международных организаций, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, Межпарламентского союза, иностранных парламентов и правительств. Украина просит все эти ведомства применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию России от проведения выборов в Госдуму на территории Крыма и с привлечением граждан Украины.

Также ВР призывает мировое сообщество:

Принять меры для противодействия попыткам РФ привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины;

осудить действия РФ по организации и проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины;

не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ 19 сентября и ее дальнейших решений в случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины.

Кроме того, украинский парламент призывает не допустить включения в российские делегации в парламентских ассамблеи международных организаций депутатов, избранных с учетом голосов временно оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополь, а также оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее УНИАН уже сообщал, что журналист обнародовал новые фотодоказательства грубого нарушения Россией Минских соглашений. В Донецке развесили борды с напоминанием о российских выборах, к которым страна-агрессор хочет привлекать жителей ОРДЛО.

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Автор: Таня Поляковская