Бойцы из 47-ОМБр рассказали, что чат-ботом могут воспользоваться и гражданские, которые хотят вступить в ряды ВСУ.

В 47-й отдельной механизированной бригаде заявили о запуске нового чат-бота для военных, которые самовольно оставили части, но хотят вернуться в армию. Об этом рассказали бойцы в своем Telegram-канале.

Всего за два дня были получены сотни заявок от бойцов, которые решили вернуться после самовольного оставления части, поделились в 47-ОМБр. Защитники отметили, что эти люди выбирали именно их бригаду.

"Наши рекрутеры физически не успевают пообщаться с каждым, ведь во время телефонного разговора параллельно набирают еще десятки номеров. Поэтому мы вынуждены были создать чат-бот в Telegram", - написали в 47-ОМБр.

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Чат-бот @Recrut47Bot предназначен не только для военных в СОЧ, но и для действующих военнослужащих, которые хотят перевестись и гражданских, которые приняли решение вступить в ряды ВСУ.

В 47-ОМБр подчеркнули, что после того, как человек оставит заявку в чат-боте, с ним в ближайшее время свяжутся.

СОЧ в Украине - другие новости

Ранее 53-я и 47-я отдельные механизированные бригады ВСУ обратились к бойцам в СОЧ. Они отметили, что для таких военных открыты двери для возвращения.

Кроме того, аэроразведчица высказалась о военных в СОЧ и демобилизации. Она поделилась, что сама бы никогда не решилась самовольно оставить свою часть.

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