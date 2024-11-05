Закревская отметила, что не решилась бы самовольно оставить свою часть.

В Украине некоторым солдатам приходится воевать почти без перерывов 5, 6 и более 10 лет, из-за чего все больше людей самовольно оставляют свои части. Адвокат и аэроразведчица из 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская рассказала, как относится к СОЧ и почему сейчас трудно определить четкие сроки службы в армии.

В интервью Hromadske она заявила, что понимает военных, которые совершили СОЧ, но не поддерживает их решение. Адвокат отметила, что у некоторых солдат могут быть сложные жизненные ситуации.

"Я не судья и не прокурор тем, кто устал, у кого более сложная ситуация, кто воюет дольше, чем я, кто воюет в пехоте", - сказала Закревская.

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Аэроразведчица подчеркнула, что не решилась бы самовольно оставить свою часть:

"Я не могу представить себе, насколько я должна устать, чтобы отойти от того, что "нельзя сдавать своих, которые встряли в бой, и нельзя прощать чужих, которые тебя бьют"".

Желание отдохнуть от войны является правильным, но СОЧ военными приводит к несправедливости для их сослуживцев, считает адвокат. По ее словам, это касается и погибших воинов.

Кроме того, Закревская поделилась, что пока не верит в то, что сейчас возможно определить четкие сроки службы в армии. Она объяснила:

"Простые математические расчеты, сопоставление скорости потерь, мобилизации пополнения (которое еще нужно обучить) и ежедневное наблюдение за надвигающимся красным цветом на DeepState не позволяют мне верить в возможность четких сроков службы".

Также бессмысленно говорить о замене, когда вновь прибывших людей не хватает даже на пополнение потерь, подчеркнула адвокат. Она добавила, что Минобороны может немного исправить эту ситуацию:

"Что должно сделать с этим Минобороны? Как минимум, обеспечить своевременную ротацию и реальное восстановление частей, понесших потери, - до того, как у них "закончится пехота". Обеспечить слаженность частей после восстановления, пополнения и обучения. Предоставить возможность отгулять этим военным все отпуска, не отгулянные с начала полномасштабной войны".

Закревская убеждена, что военнослужащие во время ротации должны проводить время с родными дома, отдыхать за границей или проходить реабилитацию. По ее словам, солдатам стоит отвлекаться от службы и получать положительные эмоции.

Приблизить вероятность введения демобилизации поможет активизация мобилизации, считает адвокат. Она отметила, что уже давно нужно было объявить обязательную мобилизацию женщин и контролировать реальность предоставления отпусков.

СОЧ в армии - последние новости

Ранее сразу две бригады ВСУ призвали бойцов, которые самовольно оставили свои части, вернуться на службу. Они заявили, что каждый человек может допустить ошибку, но один проступок не определяет нас полностью.

Кроме того, в ГБР поделились, скольким бойцам за месяц суды разрешили вернуться на службу после СОЧ. В ведомстве напомнили, что за самовольное оставление воинской части или места службы можно лишиться свободы на срок до 10 лет.

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