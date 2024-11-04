Сразу две омбр опубликовали обращение к мужчинам, которые ушли в СОЧ с предложениями о возвращении.

Сразу две бригады Вооруженных сил Украины призвали бойцов, которые самовольно оставили свои части, вернуться на службу. Обращение к мужчинам, которые ушли в СОЧ, появилось в Facebook 53-й и 47-й отдельных механизированных бригад.

Как отмечают в 53 бригаде, каждый может ошибаться, но один проступок не определяет нас полностью. Бригада готова поддержать тех, кто желает исправить ошибки.

"Для каждого военнослужащего, который ранее самовольно оставил часть, сейчас открыты двери для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений", - отмечает 53-я омбр.

Видео дня

Подобное обращение опубликовала и 47-я отдельная механизированная бригада. Отмечается, что бригада понимает, что есть разные причины такого поступка, но готова помочь всем бойцам, которые ушли в СОЧ, вернуться и предоставить им достойные условия с современным подходом.

Для связи бригады оставили контактные номера:

53 омбр - 0 (93) 247 26 79;

47 омбр - 0(50) 247 47 47 47.

СОЧ в рядах Сил обороны: что известно

Официальной информации о количестве военнослужащих, самовольно покинувших свои части, нет. Однако журналистам удалось узнать, что только за период с января по сентябрь 2024 года в Украине зарегистрировали 35 307 случаев СОЧ. Для сравнения - за весь 2023 год таких случаев было 17 658, а за 2022 - 6641.

По мнению военного психолога Андрея Козинчука, ситуация с СОЧ в Украине становится угрожающей, поскольку приводит к нехватке людей в рядах Сил обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: