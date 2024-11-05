В бригаде объяснили, что это очень важно предоставить возможность вернуться в армию тем, кто этого хочет.

3 Отдельная штурмовая бригада (ОШбр) заявила о готовности принимать военных, которые решили вернуться из самовольного оставления части (СОЧ).

Об этом 3 ОШбр объявила в Telegram. "Сегодня очень важно, чтобы бойцы, которые в статусе "СОЧ" и имеют желание вернуться, возвращались в те подразделения, где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию. Это шанс пополнить успешные бригады качественными людьми, которые в силу разных обстоятельств были вынуждены оказаться в этом статусе. Третья Штурмовая готова показать вам настоящую украинскую армию. Врывайтесь", - написал майор ВСУ, основатель и первый командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр, начальник рекрутинга Дмитрий Кухарчук.

Ранее Кухарчук говорил, что надо работать с причинами большого количества СОЧ в подразделениях и параллельно прорабатывать последствия. По его убеждению, причина большого количества СЗЧ заключается в неправильной организации войска.

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Возвращение из СОЧ

Вчера две бригады ВСУ обнародовали сообщения, в которых призвали бойцов, самовольно оставивших свои части, вернуться на службу. Обращение появилось в Facebook 53-й и 47-й отдельных механизированных бригад.

Ранее Офис Генпрокурора на запрос СМИ информировал, что за период с января по сентябрь этого года зарегистрировали 35 307 случаев СОЧ. Для сравнения - за весь 2023 год таких случаев было 17 658, а за 2022 - 6641.

1 ноября Государственное бюро расследований сообщило, что в октябре разрешили вернуться на службу примерно сотне военных, которые впервые самовольно оставили воинские части.

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