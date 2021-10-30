В пятницу вечером сообщалось о трех раненых.

Количество раненых украинских военных на Донбассе возросло до пяти. Воины получили ранения в результате враждебных действий и находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

В пятницу вечером сообщалось о трех раненых.

За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеГБР обвинило военный завод Порошенко в поставках армии бракованной техникиВблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Зайцевого наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие у Майорская и дважды в у Новотошківського.

Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции вблизи Водяного, что на Приазовье, попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.

Также неподалеку Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 утра, 30 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова