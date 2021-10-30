Количество раненых украинских военных на Донбассе возросло до пяти. Воины получили ранения в результате враждебных действий и находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья – удовлетворительное.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
В пятницу вечером сообщалось о трех раненых.
За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Читайте такжеГБР обвинило военный завод Порошенко в поставках армии бракованной техникиВблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Зайцевого наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие у Майорская и дважды в у Новотошківського.
Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Позиции вблизи Водяного, что на Приазовье, попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.
Также неподалеку Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов различных систем.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 утра, 30 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
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