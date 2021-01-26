Кроме того, неподалеку Авдеевки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе Марьинки на Донбассе украинские позиции сегодня обстрелял вражеский снайпер. Снайперские выстрелы повредили камеру наблюдения.

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Об этом сообщается в сводке Минобороны о ситуации в районе проведения ООС.

Так, по состоянию на 12: 00 с начала суток на Донецком направлении было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Неподалеку Авдеевки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а в районе Марьинки действовал вражеский снайпер.

Боевых потерь среди украинских подразделений нет. Бойцы ОС адекватно ответили на обстрелы врага.

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Автор: Дмитрий Захаров