По словам представителя разведки, северокорейцы теперь имеют более успешную подготовку, чем была раньше.

Войска Северной Кореи, которые воюют вместе с армией РФ на Курском направлении, научились пользоваться дронами и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью NHK.

"К сожалению, можно говорить об эволюции, об успешной подготовке северокорейских военных", - отметил он.

По его словам, сначала солдаты КНДР пошли в широкомасштабное наступление и были сразу уничтожены артиллерией и беспилотниками ВСУ. Однако сейчас они изменили тактику и движутся группами по несколько человек.

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Также Андрей Черняк сделал заявление об участии войск КНДР в новом российском наступлении на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, сейчас 6 тысяч солдат КНДР находятся в Курской области и продолжают воевать.

По словам представителя ГУР, ранее считалось, что языковой барьер между российскими оккупантами и военными КНДР мог помешать эффективно вести боевые действия. Однако это не повлияло на них, ведь северокорейцы только получали задания, а потом шли на штурмы, не общаясь с россиянами.

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