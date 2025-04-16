Россия покупает у Пхеньяна не только снаряды, но даже солдат и техническую помощь.

Соучастие в российской вооруженной агрессии против Украины уже принесло правительству КНДР по меньшей мере 20 миллиардов долларов доходов. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на отчет Южнокорейского института анализа обороны (KIDA).

Указанные доходы являются астрономическими для северокорейской экономики. Для понимания, по данным аналитиков, в 2023 году ВВП Северной Кореи составил около 23 миллиардов долларов. То есть война в Украине принесла Пхеньяну дополнительно столько же дохода, сколько вся северокорейская экономика генерирует в течение целого года.

Больше всего прибыли Пхеньян получил от поставок в Россию артиллерийских боеприпасов, но выгодным также было решение отправить на фронт несколько тысяч северокорейских военных и предоставить россиянам определенную техническую поддержку.

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За эту помощь Северная Корея получает от России "натуральную и техническую помощь", включая некоторое высокотехнологичное оружие, которое помогает укрепить военный потенциал Пхеньяна и продвигать его стратегические цели.

Отчет KIDA сопровождается отдельным анализом Open Source Center (OSC) и Reuters, согласно которым Северная Корея отправила в Россию более 15 800 контейнеров боеприпасов в период с августа 2023 года по март 2025 года.

"Северокорейский поток боеприпасов представляет значительный стратегический вызов. Давая России возможность поддерживать свой наступательный импульс, он подрывает эффективность западной военной помощи Украине. Если этот поток оружия оставить без внимания, он может еще больше склонить поле боя в пользу Москвы и ускорить более широкие риски для безопасности в Европе и Восточной Азии", - говорится в отчете OSC.

Зато KIDA отмечает, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна повышает шансы того, что "Россия вторгнется на Корейский полуостров, если возникнет чрезвычайная ситуация".

Сотрудничество России и КНДР: последние новости

Как писал УНИАН, северокорейские ракеты, которые используют оккупанты в Украине, стали намного точнее, чем раньше. Представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что ранее эти ракеты приземлялись на расстоянии более 100 метров от целей, а теперь бьют гораздо ближе.

Также мы рассказывали, что сотрудничество России с Китаем и КНДР ставит под угрозу безопасность всего Индо-Тихоокеанского региона. В частности такую опасность видят американские военные, дислоцированные в этой части мира.

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