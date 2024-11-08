Он отметил, что партнеры накануне вторжения не сделали почти ничего, чтобы реально усилить Украину.

Российское вторжение в Украину было неотвратимым, его можно было лишь немного отсрочить во времени, чтобы лучше подготовиться. Об этом заявил в интервью 24 Каналу экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На самом деле история всех рассудит. Могли ли мы сделать больше внутри страны, а партнеры - извне, чтобы предотвратить вторжение? Да нет, если честно. Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить вторжение немного во времени, чтобы подготовиться лучше", - рассказал он.

При этом он отметил, что партнеры накануне вторжения не сделали почти ничего, чтобы реально усилить Украину.

Видео дня

"Мы просили превентивные санкции. Их не было, потому что "это будет эскалация". Мы просили начать массированные поставки оружия. Этого тоже не было, потому что "это будет эскалация", - отметил он.

Дмитрий Кулеба - другие заявления

Рассказывая о первых днях после полномасштабного вторжения РФ, Кулеба отметил, что если бы президент Зеленский в начале войны уехал из Киева, как это исторически делали другие украинские правительства, то "все бы посыпалось", и столица почти наверняка была бы потеряна. То, что президент остался, стало сигналом для многих людей, которые в противном случае планировали бежать.

Именно поэтому, отметил Кулеба, он не передал президенту просьбу Запада записать видеозавещание, потому что был уверен, что Зеленский останется и будет бороться.

Вас также могут заинтересовать новости: