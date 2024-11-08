По словам экс-главы МИД, партнеры Украины не давали полной информации относительно возможного начала полномасштабной войны.

Главной проблемой коммуникации с партнерами Украины с сентября 2021 года до февраля 2022 года было то, что одни говорили, что начнется война, другие говорили, что полномасштабных боевых действий не будет. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу.

По его словам, те, кто говорили, что будет война, не предоставляли никаких подробностей о масштабах и на основе чего они сделали такой вывод.

"Соединенные Штаты сначала просто предупредили, что у них есть информация, что такое решение уже принято. Со временем, где-то поздней осенью, когда уже началось большое накопление оружия на границе, то они начали говорить, что это будет полномасштабная история, а не только операция на Донбассе. В частности говорили и о ракетных ударах. Но еще раз подчеркиваю - более детальной информации не было", - отметил дипломат.

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Кулеба отметил, что сложно принять решение, когда две стороны, которым вы доверяете, говорят разные вещи:

"Вы должны себе представить - вот сижу я перед вами и сидит еще один человек, обоим вы доверяете, но я говорю, что будет война, а он говорит, что не будет войны. Вы просите объяснить, откуда эта информация. Один отвечает, что не может сказать все, но точно знает, что она будет. Другой человек говорит, что там все с россиянами проверили, мол, у них доверительные отношения, и россияне говорят, что это просто нагнетание атмосферы, раскрутка "русофобии" - и никакой войны не будет. И тут вам нужно принять решение. От вас зависит судьба страны".

Экс-глава МИД Украины отметил, что понимая, что может ждать страну, начал готовить министерство к таким последствиям.

"Конечно, поэтому я в октябре собрал руководящий состав МИД и туманно намекнул: "А представьте, что мы с вами окажемся в кризисе невиданных масштабов, когда нет связи и нарушены все линии коммуникации" и так далее. Мы внутри, министерство, дипломатическая служба, знаем, что делать, у нас все протоколы прописаны? Оказалось, что у нас нулевая готовность - какие-то доисторические инструкции, которые никто никогда не читал и не готовился", - объяснил он.

По словам Кулебы, с октября 2021 года министерство начало готовиться к работе в условиях "кризиса невиданного масштаба".

"Я не мог тогда прийти и утверждать, что будет война. Хотя для себя я понимал, что она будет", - подытожил дипломат.

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