Главнокомандующий ВСУ доложил о сложной ситуации в Харьковской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях, сообщил он в Telegram-канале.

Так, по словам Главнокомандующего, сейчас враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска и на подступах к Часовому Яру.

"На других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растяжения линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения переброски их на другие участки ведения боевых действий. В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", - написал Сырский.

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В частности, на Харьковском направлении враг пытается продвигаться на направлении Глубокое - Липцы. Однако, несет заметные потери и не имеет успеха.

"В Волчанске наша главная задача на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий", - рассказал Сырский.

Он также добавил, что сложной остается ситуация в районе Купянска, где оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск сразу с двух направлений. По словам Сырского, главной задачей для украинских защитников здесь является остановить врага и заставить его перейти к обороне.

"Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", - заявил Сырский.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Накануне представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что РФ может попытаться прорвать украинскую линию обороны на Покровском направлении во время летне-осенней наступательной кампании.

Зато Силы обороны продолжают наносить РФ ощутимые потери на Харьковском направлении. Так, по информации немецкого военного обозревателя BILD Юлиана Репке, ВСУ резко изменили тактику и начали наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами.

Тем временем РФ пытается уберечь Крымский мост от ударов Сил оборны Украины. По словам представителя Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука, в последнее время оккупанты усиливают защиту незаконно построенного Крымского моста, в частности, старыми баржами.

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