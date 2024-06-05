Сейчас самым горячим является Покровское направление, сообщил представитель ОСГВ "Хортица".

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны вдоль всей линии ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица", которая является объединением Вооруженных сил Украины.

Есть вероятность, что основные усилия российских войск будут сосредотачиваться на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении Покровска, Мирнограда и города Селидово, об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ОСГВ Назар Волошин. "На фоне прикованного внимания к ситуации на севере Харьковщины, не следует забывать о Донецкой и Луганской областях, где продолжаются наиболее активные боевые действия. Это Купянское, Северское, Покровское и Кураховское направления. За минувшие сутки на всей линии фронта произошло 110 боевых столкновений, в зоне нашей ответственности - 97", - сказал Волошин.

По его словам, вражеская армия не оставляет своих попыток и продолжает обстреливать позиции наших защитников и гражданской инфраструктуры. Так, по состоянию на утро только за эти сутки было зафиксировано почти 470 обстрелов и 22 удара дронами-камикадзе

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Он отметил, что самым горячим сейчас является Покровское направление, где в течение прошлой недели между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло почти 220 боевых столкновений.

"Это районы населенных пунктов Калиновое, Евгеновка, Сокол, Новоалександровка, Яснобродовка, Невельское и Нетайлово. По состоянию на сейчас там продолжаются пять боев на том направлении, еще одну атаку отразили. Активным враг остается в районе Очеретино, откуда враг будет пытаться вклиниться в наши боевые порядки", - добавил Волошин.

На вопрос, возможно ли, что РФ выбрала это направление для своего главного удара во время летне-осенней наступательной кампании, Волошин ответил: "Возможно, вероятно и так. Поскольку после того, как Россия бросила немалые силы на захват поселка Очеретино, они прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, проводят немалые штурмовые действия. Пытаются протиснуться, однако наши группы уничтожают их".

В центре внимания война в Украине - важные новости

По информации немецкого военного обозревателя Bild Юлиана Репке, ВСУ резко изменили тактику и начали наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами. В частности, он отмечает, как Силы обороны Украины уничтожают ценные российские цели на территории Белгородской и Курской областей.

Накануне Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте - между российскими оккупантами и Силами обороны Украины за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. С начала этих суток произошло еще 38 столкновений.

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