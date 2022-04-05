Украине нужны "серьезные игроки, которые готовы на все".

Пока нет перечня стран, которые готовы стопроцентно гарантировать безопасность для Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, которое транслировалось на телемарафоне.

"Пока мы не получили конкретный перечень тех гарантов или перечень тех стран, которые готовы стопроцентно включиться за нас. Для нас не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам это не нужно. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие, нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, чтобы санкции были заранее разработаны, и чтобы они в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны Российской Федерации, круг этих государств соединился и в течение суток-трех дней ввело все сразу. Просто под колбу загнали такое государство", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что разные страны могут предоставить различные гарантии. По его словам, "всю эту историю мы не составили, ибо еще не было встречи всех советников по данному вопросу. Однако Украина ждет такую встречу "в ближайшие времена".

Зеленский подчеркнул, что только после конкретных гарантий безопасности для Украины "мы можем продолжать этот первый кейс под названием "Гарантии безопасности для Украины", которые предусматривают нашу внеблоковость".

Гарантии безопасности для Украины

Глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Украине важно, чтобы крупные страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) организовались вокруг нее для эффективной поддержки в случае необходимости.

"Мы хотим сделать собственное НАТО. Для нас важно, чтобы крупнейшие и самые эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас идут очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате, как я рассказал. Это фактически 5 статья НАТО, но с более жестким механизмом активации - в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь", - отметил он.

За словами Арахамії, Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании. Однако он предполагал, что эти страны присоединятся одними из последних.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что Великобритания рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но отказывается взять на себя обязательства, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Ранее также сообщалось, что Украина предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

В то же время ранее президент Зеленский заявил, что США не соглашаются предоставить гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.

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