Большинство из них ударило по невоенным объектам.

С 24 февраля Россия применила против Украины почти 2 тыс. ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к датскому народу в годовщину освобождения Дании от нацистов.

"... Вот война опять пришла. Она здесь и сейчас. Она в Украине. И не собирается останавливаться на нашей земле. И она уже стала такой же жестокой, как и та война, победу в которой все мы вспоминаем каждый год в мае", - отметил он.

Зеленский напомнил, что уже обращался к датчанам и к Фолькетингу на 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я говорил тогда, что Россия применила против нашей страны 1 370 ракет. На сегодня - уже 1 993 ракеты. Просто представьте, сколько жизней они унесли. Большинство из них ударило по невоенным объектам", - рассказал президент.

По его словам, по состоянию на 29 марта российские оккупанты разрушили 773 образовательных объекта в Украине, а по состоянию на сегодня уже вдвое больше - 1 584.

"Это детские сады, школы, университеты. Вот против чего воюет российская армия в Украине. Захватчики убили уже 220 украинских детей. И это мы еще не знаем точно, что в оккупированных районах", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия еще не готова остановить войну и еще мечтает о захвате Украины и других европейских стран, мечтает о том, что свобода в Европе должна исчезнуть.

"Но их мечты не должны осуществиться. Должна осуществиться мечта о мире. Наша и ваша мечта. Так же, как это было 77 лет назад", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что пока никто не скажет, сколько еще дней продлится эта война, однако президент верит, что "наш День освобождения приближается".

Как сообщал УНИАН, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета.