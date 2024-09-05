Пока что она не привела ни к каким большим военным успехам.

Курская операция ВСУ продолжается уже почти месяц. За это время Украина захватила почти 1300 квадратных километров российской территории и взяла под контроль Суджу - важный газовый экспортный узел для российского Транссибирского трубопровода. Кроме того, Украина создала военную администрацию и имеет достаточно бронетехники, скопившейся на Сумщине, чтобы усилить свой военный контингент.

Как пишет The Telegraph, это большое достижение. ВСУ, столкнувшись с плохо обученными призывниками и в основном эвакуированными городами, показали оборонительные слабости России и ее ядерных угроз. При этом сами украинские войска не собираются покидать эту территорию, что привело бы к прекращению огня и заморозке фронта.

Издание отмечает, что хотя с точки зрения морали этот наглый гамбит Киева удался, этого нельзя сказать о военной точке зрения.

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"После прошлогоднего неудачного контрнаступления наступление на Курской придало украинским войскам необходимую уверенность. Эффект хорошего самочувствия был усилен ударной силой вторжения на Курск. Переброшенные в Сумы украинские силы поначалу считали, что они выполняют оборонительную задачу. Увидеть впечатляющий крах оборонительных линий России было приятным моментом для уставших от боев сил Украины и вызвало воспоминания о катастрофической капитуляции России в сентябре 2022 года в Харькове", - указывает The Telegraph.

Эта операция сплотила украинских военных вокруг их главнокомандующего Александра Сырского. Хотя он причастен к крупнейшим военным успехам Украины, его признали командиром советского образца, который мало беспокоится о жизни солдат и связан с потерей Бахмута. Также определенные сомнения относительно его лояльности вызвала его семья, ведь его мать живет в России и поддерживает в соцсетях публикации с одобрением вторжения РФ в Украину.

Однако, проведя Курскую операцию Сырский доказал, что является "достойным преемником дальновидного генерала Валерия Залужного и подтвердил поддержку президентом Владимиром Зеленским свежих идей в армии".

Кроме того, вторжение на российскую территорию подбодрило самых ярых западных сторонников Украины. Неготовность России превратить апокалиптическую риторику в тактические ядерные удары, разрушение Киевской дамбы или подрыв ЗАЭС разрушило аргументы "риска эскалации" против вооружения Украины.

Большое количество ударов Украины по нефтяной инфраструктуре врага еще больше ослабляет страх вокруг этой темы. Способность Украины удерживать захваченную территорию противника усилила спекуляции относительно соглашения об обмене землями и уменьшила давление на Киев, чтобы он пошел на односторонние территориальные уступки.

"И все же ... это массовое повышение морального духа не привело к улучшению ситуации на передовой в Украине. Россия оккупировала Нью-Йорк и Межевое, что возле Авдеевки, и на пороге захвата донецкого логистического узла Покровск. Захват Россией 93 квадратных миль территории Украины в августе заметно больше, чем 21 квадратная миля, которая была в среднем в течение первых семи месяцев 2024 года. Кроме 2-километрового продвижения 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины против окруженных позиций России в Харькове, Киев имеет немного военных успехов для празднования", - объясняет издание.

При этом апатия российской общественности относительно ситуации в Курской области гарантирует, что Россия вряд ли оттянет силы из Донецка для защиты своей земли. Армия пропагандистов Путина нормализовала захват Украиной территории в Курске, а туманное обещание окончательного поражения Киева успокоило большинство россиян.

Кроме того, выявление ограниченной эскалационной способности России также не ускорило получение разрешений на передачу сложного оружия Украине. Хотя США должны включить ракету воздух-поверхность (JASSM) в осенний пакет поставок вооружений, технические проблемы могут заставить Украину ждать месяцы, чтобы их получить. Германия не одобрила экспорт крылатой ракеты Taurus, а Вашингтон не разблокировал использование британских ракет Storm Shadow против российских целей.

Поэтому, хотя вторжение Украины восстановило фактор хорошего настроения после тяжелого года военных неудач и разочарований, но ощутимые военные успехи еще не произошли, если они когда-нибудь произойдут.

Курская операция - последние новости

По словам экспертов, лучшим сценарием для этой операции будет то, что Запад изменит политику по использованию дальнобойных ракет в отношении России, а худшим - если ВСУ не удержат эту территорию и параллельно оккупанты захватят значительные участки земли в Донецкой области.

Военный эксперт Александр Мусиенко добавляет, что Курская операция сорвала планы России по прекращению огня. Это очень раздражает диктатора Владимира Путина.

"Они (россияне - УНИАН) думали, что они выйдут на прекращение огня когда-то осенью после битв на востоке, когда истощатся и когда дойдут до чего-то, а тут Курск все сломал. И вот то, что Курск все сломал, это очень бесит и беспокоит Путина. Поэтому он начинает шаги, прибегая к террору, заставляя Украину и из Курской области уйти, и на уступки пойти, и на переговоры", - отметил Мусиенко.

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