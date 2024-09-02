Зато российская пропаганда всячески пытается замалчивать ситуацию в Курской области или подавать это, как какой-то мелкий пограничный инцидент.

Российские оккупанты уверены, что если смогут взять под контроль Покровск в Донецкой области, то Украина согласится на переговоры и заморозку конфликта. Об этом сказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире 24 канала.

"Россияне ведут эту войну стратегически, россияне имеют конечную цель - победу в этой войне. Они понимают, что в ближайшем будущем Киев или Харьков им "не светят". Поэтому для них вариант победы - в ближайшее время "нагнуть" нас для того, чтобы мы согласились на прекращение огня и временную заморозку по нынешней линии. И ради этой стратегической цели они очень многим готовы жертвовать", - заявил он.

По словам Дикого, это касается не только личного состава, а даже части российских территорий.

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"Они оказались перед сложным выбором, когда мы зашли в Курскую область: или спасать свои территории и своих людей, но прекратить наступление на Донбассе, или же жертвовать своими территориями и своими людьми, но не прекращать наступление на Донбассе. И они выбрали второй вариант, очень рискованный на самом деле для них, но он может сработать. Они прекрасно понимают, что война происходит не только на фронте, она происходит, в первую очередь, в головах у миллионов людей и в Украине, и на Западе, в меньшей степени в России, поскольку там можно контролировать, что в головы попадет, а о чем они никогда не узнают. Они сделали именно такую ставку", - подчеркнул эксперт.

Дикий пояснил, что сейчас российская пропаганда всячески пытается замалчивать ситуацию в Курской области: или вообще никак не упоминать, или подавать это, как какой-то мелкий пограничный инцидент. В противовес ему есть "величественное мощное наступление на Покровск".

"И ничего, что в Судже работает украинская администрация и что Суджа - это районный центр РФ, а Покровск - это так же районный центр Донецкой области Украины. Все внимание - к Донбассу, минимум внимания к Курску. В российском обществе это более-менее вообще заходит. Их расчет - минимизировать полностью то, что происходит на Курщине, зато максимально раздуть их наступление на Донбассе", - отмечает эксперт

При этом, по расчету россиян, захват Покровска можно будет подать как очень величественную победу, после которой украинцы будут в полном отчаянии и признают, что это наступление невозможно остановить.

"Даже заход на Курщину это наступление не остановил, и поэтому надо договариваться, замораживать конфликт. Это стратегический расчет, очень рискованный, поскольку, если мы на это не поведемся, им конец. После того, как выдохнется их наступление на Донбассе, а ресурсов у них осталось не так много, то после этого маятник пойдет в противоположную сторону, и у них все начнет сыпаться. Они идут на риск с расчетом, что успеют, что мы сломаемся первыми и что после Покровска мы будем договариваться о заморозке", - отметил Дикий.

Бои за Покровск

Как сообщал УНИАН, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что если Россия сохранит темпы наступления, то в ближайшее время ей удастся выйти к Покровску.

"Битва за Покровск будет зависеть от того, какой будем иметь резерв и какие будут приняты решения нашим командованием. Я надеюсь, что врага, во-первых, не допустят туда, а во-вторых, что врагу будет очень дорого стоить продвижение и в Покровск и через Покровск. Повлияет ли это как-то на фронт? Конечно, это наш город. Или это обвалит весь фронт? Я с этим не согласен, потому что противник просто постепенно захватывает территории", - сказал Костенко.

Он также добавил, что даже в случае, если России удастся захватить Покровск, то это не будет означать, что Москва выиграет войну.

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