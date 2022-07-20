Президент подчеркнул, что Украина установит личности каждого российского преступника, который виновен в терроре украинцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российским оккупантам не получится скрыться от ударов Вооруженных сил Украины в ответ на террор Украины.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Ежесуточно оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом...", - отметил президент.

Он напомнил, что за прошедшие сутки российским обстрелам подверглись Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области, Одесская область, Харьковская область, Николаев, Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донбасса.

"Много погибших, много раненых... Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумщины. На захваченной Запорожской АЭС и в Энергодаре – новые факты террора против работников и местных жителей... Как бы оккупанты не пытались спрятаться, Вооруженные силы Украины, наша разведка все равно обеспечат удары в ответ, и наше государство установит личности каждого российского преступника, кто виновен в терроре украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российские оккупанты применили против Украины более трех тысяч крылатых ракет.

Генштаб ВСУ предупредил, что Украина существует высока угроза дальнейших ракетных ударов со стороны российских войск.

Как пояснил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, Украина пока не имеет возможности сбивать большое количество ракет, выпущенных Россией одновременно. Впрочем силы ПВО уже начали намного лучше работать.

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