Информация о разрушениях, спровоцированных вражескими обстрелами, уточняется.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о массированном утреннем обстреле Сумской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале относительно ситуации в Сумской области по состоянию на утро 18 июля.

"С 04:30 россияне начали стрелять со своей территории по нашим громадам", - констатировал председатель ОВА.

Так, зафиксировано 10 прилетов из миномета по Глуховской громаде в 04:30 утра.

"После 5 утра - Шалыгинская громада, 8 прилетов из миномета. С 6 до 7 утра были массированные обстрелы из миномета и реактивной артиллерии, Хотинская громада", - рассказал Живицкий.

Почти в 07.00 было 10 приходов из реактивных систем залпового огня в Николаевской сельской громаде.

Кроме того, в 07.30 зафиксировано две очереди по 15 выстрелов из крупнокалиберного пулемета в Хотинской громаде.

"Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и Кремль не объявлял войну нашему государству. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, под обстрел не раз попадала Сумская область.

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