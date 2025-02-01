Президент Владимир Зеленский отреагировал на масштабный удар россиян по Украине, отметив, что враг использовал различные типы оружия.
"Этой ночью Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления", - заявил президент.
"В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", - детализировал Зеленский.
Он добавил, что есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Кроме того, по состоянию на сейчас известно о шести раненых. "В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.
Зеленский акцентировал, что каждый такой террористический акт доказывает, что Украине нужно больше поддержки в защите от российского террора. "Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - констатировал он.
Утренняя ракетная атака
Утром по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Сообщалось о прилетах в Харьковской и Полтавской областях. В частности, в Полтавской области сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Холодногорском районе города, в результате чего погибла женщина, еще пять человек ранены.