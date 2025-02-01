Он сказал, что в результате атаки есть повреждения в ряде областей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на масштабный удар россиян по Украине, отметив, что враг использовал различные типы оружия.

"Этой ночью Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления", - заявил президент.

"В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", - детализировал Зеленский.

Он добавил, что есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Кроме того, по состоянию на сейчас известно о шести раненых. "В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.

Зеленский акцентировал, что каждый такой террористический акт доказывает, что Украине нужно больше поддержки в защите от российского террора. "Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - констатировал он.

Утренняя ракетная атака

Утром по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Сообщалось о прилетах в Харьковской и Полтавской областях. В частности, в Полтавской области сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Холодногорском районе города, в результате чего погибла женщина, еще пять человек ранены.

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